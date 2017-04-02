Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что тело Владимира Ленина должно быть захоронено, но необходимо дождаться «согласия в обществе» по этому вопросу, передает РИА «Новости».

«Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Иларион пояснил, что когда в 1991 году с площади Дзержинского убирали памятник Дзержинскому, тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея.

«Нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие», — добавил представитель РПЦ.

Он также уточнил, что для РПЦ вопроса о перезахоронении тела Ленина нет — «человек должен быть похоронен в земле, как хоронят всех людей», а «мумифицированное тело — реликт прошлого».