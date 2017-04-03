В Индонезии, на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Как передает «Интерфакс», эпицентр подземных толчков располагался в 115 км к северо-западу от города Бенгкулу.
Сообщений о разрушениях и жертвах нет.
В Индонезии, на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Как передает «Интерфакс», эпицентр подземных толчков располагался в 115 км к северо-западу от города Бенгкулу.
Сообщений о разрушениях и жертвах нет.
Дата: 2017/04/03 0:27
Раздел: Мир
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