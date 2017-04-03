В Индонезии, на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Как передает «Интерфакс», эпицентр подземных толчков располагался в 115 км к северо-западу от города Бенгкулу.

Сообщений о разрушениях и жертвах нет.