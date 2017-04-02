Женщина отметила, что «никогда в жизни не чувствовала себя настолько униженной» и впервые столкнулась с подобным за пять лет проживания в Испании. Она также сообщила, что написала заявление в полицию в связи с дискриминацией, его приняли и открыли дело.

Позднее с Самоторовой связался владелец группы ресторанов Sagardi Иньяке Виньяспре и принес извинения за сотрудника. Он подчеркнул, что компания не поддерживает националистических высказываний в адрес русского сообщества, и предложил все же провести мероприятие.

В комментариях пользователи вспомнили, что в начале марта в испанском городе Бембире из ресторана, не оплатив счет, сбежали 120 клиентов. Они остались должны заведению две тысячи евро. Самоторова в ответ рассказала, что с Sagardi была договоренность об оплате на входе, кроме того, ему предоставлялись списки приглашенных.

В итоге мероприятие все-таки провели, хоть и не в первоначально запланированном месте.