Сегодня в азербайджанском городе Губа после родов скончалась женщина.

Как передает АПА, Севиндж Сеидалиева родила ребенка при помощи кесарева сечения.

Это были по счету пятые роды. После роженице ввели в вену препарат под названием “реополиглюкин”. У женщины после препарата начался шок, и врачи не смогли спасти ее жизнь.

Как сообщила директор Губинского регионального перинатального центра Шахла Гасанова, в ходе принятия родов у женщины не было замечено врачебных ошибок. “Были соблюдены все процедурные правила. Женщина скончалась от препарата”, — сказала она.

Отметим, что новорожденный младенец родился живым и здоровым.