«Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это христианский союз», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
Дата: 2017/04/02 17:36
Раздел: Мир
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