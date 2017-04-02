Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не принимают в Европейский союз из-за религиозного фактора. По его мнению, именно это является главной причиной.

«Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это христианский союз», — цитирует РИА Новости Эрдогана.