Смотритель храма в Пакистане Абдул Вахид, признавшийся в убийстве 20 прихожан, заявил, что сделал это из-за подозрений, что те его убьют. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал Geo TV.

Вахид заявил, что обнаружил, что сын его духовного лидера добавляет ему в пищу яд.

«Я поймал его и провел дальше расследование, после чего я узнал, что одна из женщин также была вовлечена в его план [убить меня]», — сказал обвиняемый.

Он добавил, что начал подозревать, что «это был план против него», поэтому он позвонил другим прихожанам, позвал их в храм и замучил всех до смерти.

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