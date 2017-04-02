Военный репортёр RT Мурад Гадзиев отметил любопытное военно-политическое событие. Впервые со времён холодной войны танки и другая бронетехника, а также личный состав ВС США размещены на расстоянии 700 километров от Москвы.

Эксперты уже не раз называли размещение американского военного контингента в Эстонии спорным решением, которое не пойдёт на пользу отношениям США и России. Прибывший в Эстонию 1-й батальон 69-го полка армии США насчитывает более 50 единиц бронетехники, в том числе четыре танка M1 Abrams и 15 БМП Bradley. Размещение американских войск проходит в рамках решения о размещении «на восточном фланге» четырёх батальонов общей численностью в тысячу человек.