Етна-4

На юге Италии продолжается извержение вулкана Этна.

Вулкан проснулся некоторое время назад, начал извергать лаву и выбрасывать пепел.

Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии объявил в регионе «оранжевый» уровень опасности.