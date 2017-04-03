На юге Италии продолжается извержение вулкана Этна.
Вулкан проснулся некоторое время назад, начал извергать лаву и выбрасывать пепел.
Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии объявил в регионе «оранжевый» уровень опасности.
На юге Италии продолжается извержение вулкана Этна.
Вулкан проснулся некоторое время назад, начал извергать лаву и выбрасывать пепел.
Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии объявил в регионе «оранжевый» уровень опасности.
Дата: 2017/04/03 0:48
Раздел: Мир
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