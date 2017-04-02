На Манежной площади сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, передает корреспондент РБК.

Один из них, как утверждает блогер Илья Варламов в своем Twitter, школьник.

Еще один человек выкрикивал, что президент России Владимир Путин «наш лидер» и «the best» (лучший), передает телеканал «Дождь». По словам корреспондента РБК, еще одного мужчину задержали, когда он выкрикивал «провокационные лозунги». Все задержанные находятся в автозаке.

Корреспондент также сообщает, что по площади ходил активист с российским флагом. В отношении него долго не предпринимали никаких действий, однако сотрудники полиции позже подъехали на легковой машине и тоже задержали его.

По словам корреспондента РБК, в целом ситуация на Манежной площади спокойная. Часть площади перекрыта, возле Исторического музея стоят несколько машин полиции. На Красную площадь проход открыт, но гражданам нужно пройти через рамки металлодетектера.

Один из активистов рассказал журналистам, что он пришел, чтобы выразить недовольство сложившейся ситуацией в стране.

«Судебная система не работает, людей неправомерно осуждают. Я пришел выразить протест, потому что не работает и законодательная власть», — сказал 18-летний молодой человек.

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