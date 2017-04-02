Накануне ночью ЛГБТ-сообщество организовало акцию протеста рядом с домом дочери президента США Дональда Трамка — Иванки, передает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail. Молодые люди устроили вечеринку рядом с её домом. Однако происшествие разозлило только соседей. Сама Иванка в это время была, предположительно, в Нью-Йорке.

Мотивом своеобразного протеста послужило несогласие с политикой президента и его администрации по климатическим вопросам. Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал выйти из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Больше всего это соглашение поддерживал его предшественник Барак Обама. Всё же, ранее сообщалось, что дочь и ближайшие советники Трампа уговорили его быть менее категоричным в этом вопросе.

Участники акции пришли с плакатами, на которых было написано: «Сохраните наш общий дом» и «Иванка, я не вижу тебя здесь гуляющей со своими детьми на природе». Полиция Вашингтона не располагает информацией касаемо того, сколько человек было арестовано и были ли аресты вообще.