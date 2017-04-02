В рамках проекта по разработке противотанковых ракет дальнего радиуса действия для ВС Турции создана ракета L-UMTAS с системой лазерного наведения.

Испытания новой ракеты прошли успешно, и ею вскоре вооружат ударные вертолеты отечественного производства ATAK. Проект реализован инженерами турецкой компании Roketsan.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ишик сообщил агентству «Анадолу», что ракета L-UMTAS стала очередным успехом оборонной промышленности страны. «Благодаря новым ракетам выросла мощь ВВС Турции», – подчеркнул министр.

Ракета L-UMTAS типа «воздух-земля» или «земля-земля» может быть использована для уничтожения бронетехники в радиусе восьми километров.

При этом благодаря системе лазерного наведения новую ракету можно использовать в ночное время суток.