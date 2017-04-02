Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 127 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

C позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, селе Айгеовит и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Агбулак Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх Тертерского, Гарагашлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Вейсалли Физулинского районов, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.