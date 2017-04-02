2 апреля в Эквадоре началось голосование на втором туре выборов президента. За место главы страны будут бороться представитель правящего левого блока «Альянс ПАИС» Ленин Морено и лидер правоцентристского «Движения КРЕО» Гильермо Лассо. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам первого этапа голосования, состоявшегося 19 февраля, Морено стал лидером президентской гонки, получив 39,36% голосов. Его ближайший соперник Лассо заручился поддержкой 28,09% избирателей. От победы уже в первом туре представителя левых сил отделяли считанные доли процента: согласно конституции Эквадора, на этом этапе кандидату на высший государственный пост необходимо было набрать более 50% голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Так как это никому не удалось, второй тур выборов был назначен на 2 апреля.

Правом голоса обладают граждане Эквадора старше 16 лет. При этом для лиц в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на родине, участие в голосовании является обязательным. Для граждан в возрасте с 16 до 18 лет и старше 65 лет и для неграмотных участие в голосовании является добровольным. Избранный президент вступит в должность 24 мая, его мандат рассчитан на четыре года.

Морено, бывший вице-президент Эквадора, был официально провозглашен преемником действующего главы государства Рафаэля Корреа, третий мандат которого истекает в мае.

С 1998 года Морено передвигается на инвалидном кресле — преступники, пытавшиеся ограбить политика, выстрелили ему в спину, что привело к частичному параличу. До начала избирательной кампании он занимал пост специального посланника генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Борьба за права людей с ограниченными возможностями стала важной частью предвыборной кампании этого кандидата.

Лассо, в свою очередь, представляет интересы консервативных правых сил и бизнес-сообщества. Главное обещание его предвыборной программы — создание миллиона рабочих мест в течение ближайших четырех лет. Лассо также выступает за развитие предпринимательства и привлечение зарубежных инвестиций.

Кроме того, представитель «Движения КРЕО» пообещал в случае своего прихода к власти пересмотреть решение о предоставлении убежища в эквадорском посольстве в Лондоне основателю Wikileaks («Викиликс») Джулиану Ассанжу.

Исследование компании по изучению общественного мнения Perfiles de Opinion свидетельствует о высоких шансах Морено на победу. Согласно ее опросу, представитель «Альянса ПАИС» должен получить 57,6% голосов, а экс-банкир — 42,4%. Схожие результаты дают и другие социологические центры. Однако во многих случаях разрыв между кандидатами не сильно превышает статистическую погрешность, поэтому большинство экспертов не берется предсказывать исход борьбы.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки будут открыты с 07:00 по местному времени до 17:00. Помимо главы государства, эквадорцам также предстоит избрать вице-президента.

Как ожидается, официальные итоги станут известны после 20:00, когда планируется подсчитать 80% голосов.