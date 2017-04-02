Московская полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии. Также у стен Кремля замечены снайпера, сообщает ИноСМИ.

В соцсетях в течение недели распространяются сообщения о подготовке несогласованной протестной акции 2 апреля. Российские оппозиционные движения заявили о своей непричастности к этой акции. Заявок на ее проведение в московскую мэрию не поступало.

Следственный комитет РФ 1 апреля возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. МВД и прокуратура предупредили о незаконности акции. Генпрокуратура обязала Роскомнадзор заблокировать страницы в интернете с анонсами акции.