Московская полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии. Также у стен Кремля замечены снайпера, сообщает ИноСМИ.
Московская полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии. Также у стен Кремля замечены снайпера, сообщает ИноСМИ.
Дата: 2017/04/02 13:10
Раздел: СНГ
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