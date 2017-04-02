Привилегированное положение американского доллара на мировом валютном рынке уже давно привлекает к себе внимание представителей экспертной среды. На ближайшие годы доллару прогнозируют потерю устойчивости, сообщает «Апостроф».

В 19 веке, когда Британская империя находилась на пике своего развития, фунт стерлингов царил в мире как международная единица обмена. На Бреттон-Вудской конференции 1944 года американский доллар официально вытеснил фунт с позиции доминирующей валюты мира, причиной стали потери Соединенного королевства от войн 20 века. С тех пор американский доллар стал международной резервной валютой.

Дальнейшее сохранение долларом этого статуса зависит от мощи США и статуса потенциального преемника валюты. Об этом в своем недавнем отчете рассказали эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Они проанализировали теперешние позиции доллара и возможное их изменение в обозримом будущем.

Гарантированный международный спрос на национальную валюту дает больше свободы центральному банку в определении объема эмиссии – более широкий мир поглотит последующую инфляцию. Бывший французский президент Валери Жискар д’Эстен назвал статус доллара как доминирующей международной резервной валюты «непомерной привилегией» США. Привилегированное положение означает, что принимающая страна может стабильно управлять дефицитом. С другой стороны, глобальный рынок делает ведущую страну уязвимой перед негативными факторами за пределами своих границ.

Глобальный резервный валютный статус поддерживается двумя столпами – верой и инерцией. Очевидно, что глобальная валюта по определению должна выступать самым безопасным в мире активом. Это значит, что устойчивость доллара снижается при потере инвесторами веры в свою основную безопасность. В случае трудностей в игру вступает инерция, поскольку страны хранят огромные запасы резервной валюты в резервах центробанков, глобальная торговая инфраструктура подтверждает статус-кво. Для разрушения созданной системы противовесов потребуется могучая сила (как две мировые войны) или происходящие на протяжении длительного периода времени изменения.

Кредиторы частной компании могут считать, что с убытком от инвестиций нужно смириться, если предприятие стоит перед угрозой корпоративного дефолта. В случае с США риск смягчается 14 поправкой в Конституцию. Чтобы исключить возможность объявления южанами дефолта по государственному долгу после Гражданской войны, в Конституцию внесена поправка. В поправке сказано, что «реальность государственного долга Соединенных Штатов … не подлежит сомнению».

Существует и второй способ уменьшения задолженности – инфляция. Государственный долг США выражен в долларах, это значит, что теоретически Федеральный резерв может увеличить эмиссию, обесценивая долг. Об этом конкретном пути сокращения долга президент Трамп не упомянул, но технически это возможно. В данном случае следует также учитывать, что влияние администрации президента на совет Федерального резерва усугубляется через назначения, запланированные на следующие несколько лет.

Насколько реален отказ от доллара?

Учитывая существующие предпосылки, инвесторам следует серьезно отнестись к возможности превращения доллара в менее надежный актив на протяжении нескольких следующих лет. Инвесторам, которые рассматривают возможность отхода от доллара, нужно уделить больше внимания изучению перспектив альтернативных денежных единиц. На данном этапе есть несколько возможных претендентов на статус преемника доллара:

— евро – вторая после доллара резервная валюта. Во время формирования еврозоны в 1999 году некоторые эксперты предсказывали, что в 2015 году евро займет позицию лидера. С тех пор все более очевидными становятся различия между европейскими странами. В идеале валютный союз должен стать фискальным союзом с разделением рисков, но в реальности такое изменение маловероятно. Инвесторы не верят в евро, опасаясь, что валютный блок может рухнуть в любой момент;

— японская иена в своей пригодности для принятия статуса международного резерва является третьей в списке, составленном аналитиками Stratfor. На сегодняшний день Япония переживают длительный экономический спад и борется с демографическими проблемами. Население Японии стремительно стареет, что работает против страны. Поэтому сложно представить, что в ближайшее время иена сможет стать ведущей резервной валютой;

— юань. Китай за несколько последних лет действительно добился больших успехов в интернационализации своей денежной единицы. Китайцы целенаправленно создают инфраструктуру резервной валюты для юаня, но пока амбиции Пекина немногие инвесторы и трейдеры воспринимают всерьез. На валютном рынке на юани приходится всего 4 процента сделок, автократия в Китае создает риск политического вмешательства в динамику ценовых показателей денежной единицы;

— совершенно новый тип валюты. Потенциал для производства международных национальных валют имеют две развивающиеся тенденции – SDR (искусственное резервное и платежное средство, которое эмитируется Международным валютным фондом) и криптовалюты, самой популярной из них является биткоин.