Lufthansa решила с апреля контролировать своих пилотов на употребление алкоголя, наркотиков и медикаментов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild am Sonntag.

«Luft­han­sa готовится к введению контроля на алкоголь, наркотики и медикаменты у своих пилотов, они будут введены 21 апреля», — сообщил изданию представитель авиакомпании.

Отмечается, что проверки будут проводиться вне зависимости от возникновения подозрений в употреблении пилотами чего-либо из вышеперечисленного. В компании считают, что такие проверки позволят повысить безопасность полетов.