Президент турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в курдском городе Диярбакыре, назвал себя «хранителем мира». Господин Эрдоган надеялся найти поддержку у курдов, живущих преимущественно на юго-востоке страны, на грядущем референдуме о наделении президента новыми полномочиями. «Мы — хранители мира, мы — хранители свобод»,— приводит его слова Reuters.

Также турецкий президент раскритиковал Демократическую партию народов (ДПН), которая защищает интересы курдов и пользуется у них популярностью, обвинив ее в союзничестве с Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической в Турции. В ДПН подобные обвинения опровергают.

В январе в Турции началась подготовка к референдуму о поправках к конституции. Если граждане страны поддержат предложенные изменения в основной закон, Реджеп Тайип Эрдоган получит всю полноту власти и страна превратится из парламентской республики в президентскую.