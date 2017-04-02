В Баку совершено нападение на семью: есть убитые и раненая. Как сообщили АПА в прокуратуре Наримановского района Баку, неизвестный проник в дом Латафят Гасымзаде, нанес ножевые раны хозяйке и перерезал горло ее детям – Сагилу (2001 г.р.) и Феризе (1991 г.р.).

После взяв 207 долларов США и 250 манатов, убийца скрылся.

В ходе проведенных розыскных мер полиция в качестве подозреваемого лица задержала жителя Астаринского района Азербайджана, ранее судимого Азера Джафарова (1997 г.р.). У него изъят нож. В ходе дознания он признался в содеянном.

Отметим, что Л.Гасымзаде приходится тетей жене А.Джафарова.