Сегодня утром, 2 апреля американское издание New York Post принесли извинения после того, как их приложение было явно взломано сообщением о президенте Дональде Трампе.

Об этом сообщает Reuters.

«Система push-оповещений для нашего мобильного приложения была скомпрометирована этим вечером. Примите наши извинения», — сообщила газета в Twitter через несколько часов после того, как вышла тревога.

Газета в таблоиде не представила подробных сведений о сигналах из своего приложения, но на экранах, размещенных в сети пользователями Twitter, было предупреждение «Слава президенту Дональду Трампу».

Ранее сообщалось, что хакеры взломали приложение американской газеты New York Post и отправили несколько push-уведомлений, в которых выразили поддержку президенту США Дональду Трампу.