Пациент частной психиатрической больницы уезда Лонин (провинция Хэнань, Центральный Китай) убил троих и ранил одного другого больного палочками для еды, передает информационный портал Sina.

Инцидент произошел 24 февраля, однако власти провинции официально сообщили о нем только сейчас.

По его данным, страдающий психическими отклонениями мужчина смог вырваться из связывающих его ремней и, схватив палочки для еды, набросился на четырех пациенток этого медучреждения. По данным портала, одна из жертв скончалась на месте инцидента, трое других с ранениями глаз и черепно-мозговыми травмами были госпитализированы. Несмотря на все усилия медиков, две женщины также скончались. Последняя пострадавшая в настоящее время идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что 44-летний нападавший по фамилии Ян является уроженцем уезда Лонин. Как отмечает портал, ранее он всегда содержался в металлических наручниках и цепях, однако в день инцидента санитары заменили эти средства на ремни и веревки. В настоящее время он переведен в психиатрическую больницу города Лоян «для прохождения терапии и экспертизы».