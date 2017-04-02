Абдул Вахид, смотритель мавзолея-храма в пакистанской провинции Пенджаб убил 20 прихожан, проводя, по его словам, их «духовное очищение». Еще три человека получили ранения, сообщает РИА Новости.

«Духовное очищение» выражалось в том, что Вахид, принимая прихожан по одному в одной из комнат храма, угощал их едой, в которую было подмешано наркотическое вещество, а потом раздевал, избивал палкой и наносил удары кинжалом.

После того, как трем женщинам удалось бежать, в храм пришла полиция и задержала Вахида и еще двух человек. Полиция также обнаружила в храме тела 20 прихожан.