Реплика госсекретаря США Рекс Тиллерсона о действующей структуре власти в России вызвала стоячую овацию на глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

Как сообщает портал Politico , Тиллерсон фактически назвал бессмысленными попытки наладить контакт с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым, поскольку он не самостоятельная фигура.

Шутка прозвучала в неформальной обстановке во время ланча. Один из министров, говоря об отношениях альянса с Россией, заявил, что «для танго нужны двое».

Тиллерсон на это ответил: Конечно, вы можете танцевать с Россией, и даже получить что-то с этого. Но вы точно не сможете станцевать с Сергеем Лавровым, поскольку ему не позволено танцевать.

Это была настоящая овация. Буквально. Он сорвал аплодисменты, — прокомментировал Politico происходившее один из дипломатов, отметив, что перед встречей представители НАТО были скептически настроены относительно Тиллерсона, которого в СМИ называли приближенным к Путину из-за бизнеса компании Exxon с Россией.

Но этой репликой госсекретарь США весьма прямо дал понять, что в России все решения принимает лишь один человек, и как он сам к этому относится.

Он выразился предельно ясно и четко об отношениях США и союзников. Поддержка Тиллерсона была безоговорочной. Он дал всем понять, что Вашингтон будет поддерживать своих друзей по альянсу без всяких «но» и «если», — поделился с Politico один из дипломатов.

Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза нам всем, и мы будем отвечать на эти угрозы соответствующим образом, — подчеркнул госсекретарь.

В то же время Тиллерсон заявил, что на майском саммите НАТО уже должны быть согласованы планы по достижению показателя в 2% от ВВП на оборону стран-членов Альянса.