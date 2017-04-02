Восемнадцать человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в окрестностях немецкого города Нюрнберга в федеральной земле Бавария, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу. Автобус направлялся из города Баутцена (федеральная земля Саксония) в Словению.

По данным полиции, у автобуса, перевозившего 44 человека, лопнула шина, в результате чего транспортное средство врезалось в дорожный отбойник. Четыре человека госпитализированы. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.