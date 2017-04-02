Южно-корейский сухогруз пропал в Южной Атлантике сразу после того, как подал сигнал бедствия.

По данным Министерства иностранных дел Южной Кореи, на борту корабля находились 8 корейцев и 16 филиппинцев. Власти отмечают, что в последний раз судно связывалось со своей компанией Polaris Shipping в пятницу вечером, сообщая о чрезвычайном положении на сухогрузе, после этого корабль исчез, и связаться с ним стало невозможно.

«Мы не исключаем того, что судно затонуло. К этому часу нет подтверждения, что все члены экипажа находятся в безопасности», — сообщил агентству Ренхап чиновник в Министерстве обороны.

Сейчас южнокорейское правительство активизировало все силы береговой охраны, а также привлекло коммерческие корабли для поиска пропавших без вести.