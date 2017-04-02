В СМИ появилась информация о преследованиях гомосексуалистов в Чеченской Республике. Более того, сообщается, что многие из геев могут быть убиты, пишет Informing.

Неделю назад появилась информация о массовых задержаниях в Чечне представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как оказалось, речь идет о более чем сотне мужчин из разных населенных пунктов, включая Грозный. Задерживали даже тех, кого только заподозрили в принадлежности к секс-меньшинствам. При этом многие из задержанных якобы были убиты родственниками во избежание семейного позора, а некоторые ЛГБТ-активисты покинули республику после того, как их выпустили.

В прессе сообщалось, что в числе задержанных — представители чеченского муфтията, а также известные, влиятельные и близкие к главе республики религиозные деятели, и даже двое известных чеченских телеведущих.

Чеченские пользователи соцсетей панически покидают закрытые тематические группы в мессенджерах, закрывают аккаунты в соцсетях. Но есть и такие, кто рискуя собой старается предупредить об угрозе других.

Мы попытались выяснить, что на самом деле происходит у руководителя проекта GayRussia.ru Николая Алексеева, который пытался организовать гей-парады в различных регионах России, но ЛГБТ-активист ответил, что ему ничего не известно о преследовании в Чечне приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации.