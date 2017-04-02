На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, полицейские и медики. Пожар вспыхнул в строящемся 60-этажном здании в Дубае, неподалеку от самого высокого небоскреба в мире Бурдж-Халифа. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей.

Известно, что дом носит название The Address Residence Fountain Views — это комплекс, состоящий из трех башен. Завершить строительство рабочие планируют в 2018 году.

Как передают местные СМИ, власти города перекрыли дороги, расположенные в непосредственной близости к опасному участку. Данных о пострадавших нет.