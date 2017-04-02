В результате столкновения двух одномоторных самолетов во Флориде погибли два человека. Об этом сообщает местное издание The Daytona Beach News-Journal.

Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. По словам очевидца, он видел в небе несколько маленьких самолетов, когда один из них задел крылом другой.

В Федеральном авиационном управлении США сообщили, что модель одного из самолетов — Cessna 170, когда как другое воздушное судно, по-видимому, было самодельным. Ведомство начало расследование инцидента.

Помимо пилотов, погибших при столкновении, на борту самолетов никого не было.