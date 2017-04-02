Службы безопасности Великобритании предписали аэропортам и АЭС усилить охрану из-за возможных террористических атак и угроз для электронных систем безопасности. Об этом пишет газета The Telegraph.

Британская разведка полагает, что боевикам группировки «Исламское государство» удалось найти способы, как разместить взрывные устройства в мобильных девайсах таким образом, чтобы системы безопасности не смогли их зафиксировать.

Кроме того, власти предупредили, что хакеры намерены атаковать системы защиты британских АЭС. По их данных, «террористы, иностранные шпионы и «хактивисты» ищут уязвимости в сетевой безопасности ядерной промышленности».