Отступающие вглубь иракского Мосула террористы группировки ИГ требуют от мирных жителей следовать за ними. Об этом рассказали РИА Новости горожане после освобождения.

По словам мосульцев, боевики радикальной группировки не выпускают мирных граждан из контролируемых ими районов города и воспринимают людей, которым все же удается выйти, как «перебежчиков».

«Мы жили на окраине города, и когда правительственные силы подошли к нашему району, к нам пришли игиловцы и потребовали переместиться в центр города. Нас насильно сюда пригнали, чтобы использовать как живой щит», — рассказал престарелый житель Мосула Ваад Аббаси.

По словам собеседника агентства, снайперы террористов активно используют дома, в которых живут мирные жители, для стрельбы по вертолетам и пехоте правительственных сил.

«После того как они обстреляют вертолет или солдат, через минуты в небе появляется авиация, и дом подвергается бомбежке или ракетному удару — мирные жители гибнут», — рассказал Аббаси.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.