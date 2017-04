Полицейские задержали 14 участников столкновений между антифашистами и крайне правыми в Лондоне. Об этом сообщает The Independent.

Активисты британских националистических движений Britain First и EDL вышли на митинг против «радикального исламского терроризма». Несмотря на то, что в Britain First заявили о марше «трех тысяч патриотов», в реальности, по ряду оценок, количество участников акции не превысило 250 человек. Антифашистская организация Unite Against Fascism обвинила националистов в исламофобии и собрала сторонников на собственное шествие.

Полицейским, несмотря на принятые меры, не удалось предотвратить встречу участников националистического и антифашистского митингов. В результате между членами группировок произошли столкновения, пишет The Independent. Полиция задержала наиболее активных нарушителей.