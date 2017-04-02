Выпуск программы «Иной взгляд на мир» на турецком телеканале Tele1 в субботу был прерван срочным сообщением о том, что президенты РФ, Турции и Сирии Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Башар Асад проведут на следующей неделе встречу в Москве, однако это сообщение оказалось первоапрельской шуткой.

Как передает РИА Новости, ведущий программы, известный турецкий журналист Хакан Аксай прервал интервью с одним из гостей программы для того, чтобы зачитать «заявление» Владимира Путина, которое якобы распространило российское агентство РИА Новости. В нем шла речь о том, что благодаря нормализации российско-турецких отношений достигнута договоренность о встрече на следующей неделе трех президентов. Также российский президент якобы сообщил о том, что Россия будет ходатайствовать о приеме Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В конце программы ведущий заявил, что зачитанное им сообщение является первоапрельской шуткой.

Аналитическая программа «Иной взгляд на мир», посвященная России и российско-турецким отношениям, выходит с января этого года по субботам.