Ближайший соратник главаря группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован в Ираке, передает ТАСС со ссылкой на нформационное агентство KUNA.

По поступающей информации, ВВС Ирака нанесли серию ударов по командному пункту террористов в местечке Эль-Каим в западной провинции Анбар на границе Сирии. В результате операции удалось уничтожить второго по значимости главаря ИГ после аль-Багдади — Ияда аль-Джумейли по прозвищу Абу Яхья, занимавшего пост министра обороны в иерархии террористов.

Также в списке убитых боевиков числятся Турки Джамаль ад-Дулейми по прозвищу Абу Хаджер, Салем Музафер аль-Аджми, он же Абу Хаттаб.