Прошел год со дня апрельских побед азербайджанской армии над армянскими вооруженными подразделениями.

В ночь на 2 апреля подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции по всей линии фронта из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерийских установок. Кроме того, обстрелу подверглись населенные пункты около линии соприкосновения, где компактно проживает гражданское население. Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу наши позиции и населенные пункты вдоль линии фронта, использовав боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.

Для пресечения вражеских действий руководство Вооруженных сил Азербайджана, оценив оперативную обстановку, приняло решение о принятии срочных ответных мер.

Высоты вокруг села Талыш, которые могут представлять угрозу для Гёранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан были полностью очищены от врага. С целью обеспечения безопасности города Горадиз подразделения ВС Азербайджана взяли под контроль возвышенность «Лелетепе», которая расположена в направлении Физулинского района и позволяет держать под контролем обширную территорию. Точным ответным огнем наших войск был разгромлен командно-штабной пункт ВС Армении, расположенный на оккупированных территориях Азербайджана. В результате нанесенного удара также было уничтожено большое число вражеских военнослужащих, в том числе офицеров в звании полковник, генерал.

В ходе 4-дневной войны свыше 2000 гектаров были освобождены от оккупации, под контроль азербайджанской армии перешли стратегические высоты, с которых можно контролировать большую часть территории Нагорного Карабаха.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

В боевых столкновениях были потери и у азербайджанской армии.

Во время военного столкновения отступающий в панике противник оставил на поле боя документы, средства связи и другую амуницию. Подразделения ВС Азербайджана захватили брошенные на поле боя вооружение, боеприпасы и приборы ночного видения отступившего противника.

Согласно соответствующим распоряжениям президента Азербайджанской Республики, группа особо отличившихся военнослужащих Азербайджана была удостоена высоких почетных званий, орденов и медалей за героизм и отвагу, проявленные при сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики, подавлении вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск со 2-го по 5-ое апреля 2016 года и вражеских нападений на мирное население.

В настоящее время проводятся работы по реконструкции освобожденных от оккупации территорий для возвращения местных жителей на исконные территории.