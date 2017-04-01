США ошибаются в определении покровителей терроризма.

Как передает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

«Повторяемые обвинения Ирана в покровительстве терроризму, указание неверного адреса в определении корней, финансовых и идеологических источников этого явления — главные причины неэффективности международной антитеррористической борьбы. Последним примером такой ошибочной адресации стали недавние высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса, прозвучавшие в Лондоне», — указал иранский дипломат.

Он назвал проводимую американскими официальными лицами политику «опасной», так как она «вводит в заблуждение мировое общественное мнение и покрывает истинных спонсоров терроризма».

«До тех пор, пока США и некоторые другие страны будут игнорировать реальные причины распространения экстремизма и ваххабизма, рассчитывать на уничтожение терроризма не приходится», — подчеркнул Гасеми.

Он напомнил, что за последние четыре десятилетия Иран сама многократно «становилась жертвой различных проявлений терроризма», и призвал американских официальных лиц прекратить необоснованно обвинять Иран, а вместо этого обратить внимание на «некоторых союзников и друзей США в регионе, которые предоставляют террористическим группировкам щедрую помощь».