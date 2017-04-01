Писатель Чингиз Абдуллаев написал о смерти российского поэта Евгения Евтушенко.

«Умер Евгений Евтушенко! Уходит целая эпоха! И ты понимаешь что действительно уходит время! Время невероятных свершений и надежд! Время, которое он обессмертил! Это был великий поэт со всеми недостатками и достоинствами своего времени и своей эпохи !Я начинаю чувствовать себя Мафусаилом! Какие люди ушли! Великий циник и блестящий собеседник Сергей Михалков, с которым я так дружил! Великий мудрец Камило Хосе Села. дома у которого я был! Изумительный и парадоксальный Жозе Саррамаго, с которым я познакомился в Португалии! И конечно Евгений Евтушенко, которого я хорошо знал и который даже посвятил стихи моему герою «Дронго»! Сейчас не время писать о себе, время вспоминать великого СОВЕТСКОГО и РУССКОГО поэта, который так и не получил Нобелевскую премию! Но его стихи были как награда! Незатейливая шутка Мастера! Копию стихов я еще два года назад передал российскому послу!

«Кто изо всех бакинских уроженцев

тех,кто по-русски пишет, знаменит?

Маэстро наших триллеров неженских,

где Ницше, Борхес, яды, динамит,

и вздохи ветеранов совспецслужб

об СССР и о распаде дружб

народов стольких, прежде братских стран,

включая и родной Азербайджан.

О чем скорбит разведки ветеран,

наш Конан Дойль бакинский Абдуллаев

ветрами всей планеты обдваем

и шерлокхолмсит в Турции и Конго

под псевдонимом странной птицы — «Дронго»

И книг его бестселлерных мильоны

Мильоны и читают умиленно,,,

И вот Чингиз Акифыч Абдуллаев

культурой мировой не обделяет

себя от Будды до Эжена Сю

и в триллерах эпиграфит вовсю.

Эпиграфы его шипят как в пене —

там рядом Шопенгауэр и Шпенглер,

и рядышком пристроясь как свои,

Джеймс Джойс, Акутагава, Бо Цзю И.

Хочу просить всеславного Чингиза,

чтоб средь вселенской немоты

он сам со скурпулезностью «чекиста»

эпиграфил и русские стихи.

О если б мы стихи подговорили,

милльонного добившись тиража,

тишком вползать эпиграфами в триллер

с изяшной нелегальностью ужа.

Он написал тогда продолжение про бакинскую поэтессу Лиснянскую, назвав ее «Бакиня»! Мы были хорошо знакомы до этого в Международном союзе писателей, но он несколько раз звонил из Америки и говорил, что его жена читает мои книги!

Все равно получается про себя! Шутливое стихотворение поэта я воспринял как награду! А он был одним из самых моих любимых поэтов! Совсем недавно я прочел его поэму в музее, где было много послов и гостей! В гостях у российского посла я тоже читал Евтушенко! Он читал мне Пастернака! Уходит эпоха! А каких азербайджанцев я знал! Исмаил Шихлы! Мирза Ибрагимов! Сулейман Рустам! Джабир Новруз! Перечислять можно долго! Они не уходят навсегда! Они навсегда остаются с нами! Навечно!

Мир Вашему праху Евгений Александрович! Вы любили жизнь! И жизнь любила Вас! Самые умные и красивые женщины восторгались Вашим талантом! Пятеро сыновей — мечта любого отца! Восемьдесят пять лет жизни! Всемирная слава! Миллионы почитателей! И тысячи недоброжелателей (Это тоже закономерно!) Конфликт с Бродским, который остался незаживающей раной! Ваша неоднозначная реакция на все события происходящие в мире! Все уходит! А строчки:слова:стихи, книги остаются! Завидуйте завистники! Вам его уже не достать! Он теперь в вечности! И там останется навсегда!», — написал Абдуллаев на своей страничке в Facebook.