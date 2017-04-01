Писатель Чингиз Абдуллаев написал о смерти российского поэта Евгения Евтушенко.
«Умер Евгений Евтушенко! Уходит целая эпоха! И ты понимаешь что действительно уходит время! Время невероятных свершений и надежд! Время, которое он обессмертил! Это был великий поэт со всеми недостатками и достоинствами своего времени и своей эпохи !Я начинаю чувствовать себя Мафусаилом! Какие люди ушли! Великий циник и блестящий собеседник Сергей Михалков, с которым я так дружил! Великий мудрец Камило Хосе Села. дома у которого я был! Изумительный и парадоксальный Жозе Саррамаго, с которым я познакомился в Португалии! И конечно Евгений Евтушенко, которого я хорошо знал и который даже посвятил стихи моему герою «Дронго»! Сейчас не время писать о себе, время вспоминать великого СОВЕТСКОГО и РУССКОГО поэта, который так и не получил Нобелевскую премию! Но его стихи были как награда! Незатейливая шутка Мастера! Копию стихов я еще два года назад передал российскому послу!
«Кто изо всех бакинских уроженцев
тех,кто по-русски пишет, знаменит?
Маэстро наших триллеров неженских,
где Ницше, Борхес, яды, динамит,
и вздохи ветеранов совспецслужб
об СССР и о распаде дружб
народов стольких, прежде братских стран,
включая и родной Азербайджан.
О чем скорбит разведки ветеран,
наш Конан Дойль бакинский Абдуллаев
ветрами всей планеты обдваем
и шерлокхолмсит в Турции и Конго
под псевдонимом странной птицы — «Дронго»
И книг его бестселлерных мильоны
Мильоны и читают умиленно,,,
И вот Чингиз Акифыч Абдуллаев
культурой мировой не обделяет
себя от Будды до Эжена Сю
и в триллерах эпиграфит вовсю.
Эпиграфы его шипят как в пене —
там рядом Шопенгауэр и Шпенглер,
и рядышком пристроясь как свои,
Джеймс Джойс, Акутагава, Бо Цзю И.
Хочу просить всеславного Чингиза,
чтоб средь вселенской немоты
он сам со скурпулезностью «чекиста»
эпиграфил и русские стихи.
О если б мы стихи подговорили,
милльонного добившись тиража,
тишком вползать эпиграфами в триллер
с изяшной нелегальностью ужа.
Он написал тогда продолжение про бакинскую поэтессу Лиснянскую, назвав ее «Бакиня»! Мы были хорошо знакомы до этого в Международном союзе писателей, но он несколько раз звонил из Америки и говорил, что его жена читает мои книги!
Все равно получается про себя! Шутливое стихотворение поэта я воспринял как награду! А он был одним из самых моих любимых поэтов! Совсем недавно я прочел его поэму в музее, где было много послов и гостей! В гостях у российского посла я тоже читал Евтушенко! Он читал мне Пастернака! Уходит эпоха! А каких азербайджанцев я знал! Исмаил Шихлы! Мирза Ибрагимов! Сулейман Рустам! Джабир Новруз! Перечислять можно долго! Они не уходят навсегда! Они навсегда остаются с нами! Навечно!
Мир Вашему праху Евгений Александрович! Вы любили жизнь! И жизнь любила Вас! Самые умные и красивые женщины восторгались Вашим талантом! Пятеро сыновей — мечта любого отца! Восемьдесят пять лет жизни! Всемирная слава! Миллионы почитателей! И тысячи недоброжелателей (Это тоже закономерно!) Конфликт с Бродским, который остался незаживающей раной! Ваша неоднозначная реакция на все события происходящие в мире! Все уходит! А строчки:слова:стихи, книги остаются! Завидуйте завистники! Вам его уже не достать! Он теперь в вечности! И там останется навсегда!», — написал Абдуллаев на своей страничке в Facebook.