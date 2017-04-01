Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала приехавших в страну беженцев не стремиться в большие города, а искать свое место в сельских районах. Как передает ТАСС, об этом она заявила в опубликованном еженедельном видеообращении.

«Многие говорят, что хотят в большие города, но там очень большие сложности с жильем. Поэтому я советую в регионах, где есть сельская местность и мало людей, где, на первый взгляд, не так интересно, оставаться», — сказала глава кабмина, напомнив, что Германия с начала миграционного кризиса приняла около миллиона беженцев. По ее словам, власти страны стараются в первую очередь обеспечить жильем тех, кто получил право остаться в ФРГ.

Меркель добавила ,что от приехавших в страну людей она ждет «не только соблюдения законов». «Они приехали, потому что хотели найти здесь спокойную и безопасную жизнь. Поэтому они должны уважать и стараться принять ценности, которыми живет страна — терпимость, открытость, свободу вероисповедания, свободу мнения», — пояснила она.

Канцлер призвала и немцев «быть более открытыми по отношению к беженцам». «Мы слишком мало знаем о Сирии, Ираке, странах Северной Африки и должны использовать эту возможность, чтобы узнать их лучше, чему-то научиться», — заключила она.