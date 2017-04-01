Агентство Ассошиэйтед Пресс связалось с МИД России, чтобы удостовериться, что первоапрельская запись в Facebook ведомства является шуткой.

В субботу МИД России разместил в соцсети шуточную аудиозапись, пародирующую автоответчик российских посольств. «Звонящему» предлагается нажать ту или иную кнопку, чтобы «воспользоваться услугами русских хакеров», «заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам» или узнать о «вмешательстве в выборы».

«Нужно немного вмешательства в выборы? МИД России готов помочь – точнее, заявляет об этом в День смеха», — так запись прокомментировало Ассошиэйтед Пресс. Дежурный сотрудник министерства в комментарии агентству подтвердил, что пост в Facebook является шуткой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети с юмором отреагировала на запрос агентства.

«Мне жаль, что мы испортили AP праздник — они ведь, наверняка, отмечали», — написала она.

Как рассказала Захарова, звонок с просьбой «официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой» поступил около 15.00 мск.(16.00 по бакинскому времени).