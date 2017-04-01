Обвиняемый в государственной измене 38-летний майор Гарик Марутян приговорен к 14 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял суд общей юрисдикции Армавирской области.

Как передает news.am, суд проходил при закрытых дверях. Подсудимый не признал вину.

Согласно обвинению, Гарик Марутян, долгие годы занимавший должности начальников разведки в различных воинских частях, посредством соцсетей установил связь с действующими в Турции азербайджанскими спецслужбами, и за плату передавал известные ему по данные, в том числе представляющие государственную тайну.

Г.Марутяну предъявлено обвинение в государственной измене.

По словам адвоката Марутяна Марине Фарманян, ее подзащитный принял беседовавшего с ним по Интернету шпиона за армейского друга, Вазгена Киракосяна. «Иностранный агент представился Вазгеном, и отлично владел информацией о нем. Это обмануло Гарика Марутяна», — сообщила адвокат.