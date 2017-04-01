В Азербайджанском техническом университете в субботу состоялась презентация фильма о Национальном герое Азербайджана Чингизе Салман оглу Гурбанове.

Как передает Тренд, в снятом ARB Media Qrup фильме под названием «Çin olan yuxu» («Сбывшийся сон») показан славный жизненный путь Национального героя Чингиза Гурбанова.

Как сообщает в субботу ARB Media Qrup, съемки фильма проходили в селе Хазра Гусарского района, где родился Чингиз Гурбанов, Азербайджанском техническом университете, выпускником которого он был, и в расположенной в Товузском районе N-ской воинской части, где служил Национальный герой.

Автор идеи и главный продюсер фильма — Вели Туран, режиссер-постановщик — Даянат Рзаев.

Широкая зрительская аудитория сможет посмотреть фильм третьего апреля в 21:15 в эфире ARB TV.