Переносится Центр обмена транспортом около станции метро «Кероглу».

Как сообщает Бакинское транспортное агентство, со следующей недели центр обмена транспортом временно будет располагаться ближе к противоположному от главного выхода из станции метро «Кероглу», на участке проспекта Гейдара Алиева по направлению к аэропорту.

Отмечается, что целью переноса является обеспечение безопасного, беспрерывного и удобного передвижения пассажирских автобусов от станции метро «Кероглу» в пригородные поселки и обратно в период проведения в Баку IV Игр исламской солидарности.

В связи с этим специалисты Бакинского транспортного агентства приступили к разметке территории, размещению знаков и информационных щитов.