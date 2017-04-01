Пособники террористов PKK лишь на словах призывают к миру. Это ложь. О каком мире могут говорить те, кто не складывает оружия?, — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Диярбакыр, передает Анадолу.

По его словам, власти Турции делают все возможное и для развития юго-востока страны, в том числе и провинции Диярбакыр. «Это мы строим мир, тогда как террористы несут горе жителям Турции», — сказал Эрдоган, подчеркнув, что террористы PKK не вправе выступать от имени этнических курдов.

Президент отметил, что Турцию невозможно представить не только без Стамбула, Измира, Трабзона, Антальи или Эрзерума, но и без Диярбакыра. «Диярбакыр – это сердце нашей страны — печать Турции!», — сказал Эрдоган.

«Террористы PKK – враги государства и народа Турции. Они действуют в угоду тем, кто проплачивает кровавые акции. Это свора наемных убийц. Мы полны решимости устранить эту угрозу», — отметил президент.

Эрдоган выразил уверенность в том, что террористы уже не смогут нанести вреда жителям Турции. «Возможно, террористы могут свободно действовать в той же Европе – Германии, Нидерландах, Австрии, Бельгии или Швейцарии, но не в Турции!», — подчеркнул глава государства.