Предотвращен провоз из России в Азербайджан крупной партии сигарет и мобильных телефонов.

Как сообщает АПА , в импорто-таможенной зоне на таможенном посту «Ханоба» Хачмазского Таможенного Управления был досмотрен автомобиль, въезжающий со стороны России, которым управлял гражданин Азербайджана.

Во время досмотра автомобиля были обнаружены спрятанные 4400 сигарет «NZ Gold Compact», 5 пачек сигарет «Беломорканал» и 9 мобильных телефонов «Samsung Galaxy J1 mini».

Помимо этого, на основании поступившей информации, на посту «Самур» был досмотрен автомобиль «Ford Transit», въезжающий со стороны России, которым управлял гражданин Азербайджана.

Во время досмотра автомобиля было обнаружено 28000 сигарет марки «NZ Gold Compact».