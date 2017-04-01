Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter вновь призвал СМИ переключить свое внимание с России на скандал, связанный с прослушкой телефонов его предвыборного штаба в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Когда засыпающий Чак Тодд и NBC News начнут обсуждать скандал со слежкой Обамы и закончат уже с этой лживой историей о Трампе и России?» — написал глава государства. «Это те же самые лживые новостные СМИ, которые говорили, что «Трамп не сможет победить», а теперь они проталкивают эту липовую историю с Россией. Как же мерзко», — добавил он. Чак Тодд — журналист, ведущий одной из политических программ на канале NBC.

4 марта Трамп выступил с утверждением о том, что администрация экс-президента Барака Обамы осуществляла прослушку в здании Trump Tower за считанные дни до победы республиканца на выборах. На следующий день Белый дом распространил заявление, в котором обратился к Конгрессу США с требованием провести разбирательство по поводу якобы имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при бывшем главе государства.