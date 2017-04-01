Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

Как передает Тренд, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, распространенном в субботу в связи с годовщиной апрельских событий прошлого года.

«Решение конфликта возможно только в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что апрельские события еще раз продемонстрировали, что наличие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряжения ситуации на фронте и главным препятствием для политического урегулирования конфликта.

«Армения своими военно-политическими провокациями и различными предлогами не позволила перерасти достигнутым в Санкт-Петербурге договоренностям в конкретные действия, снизить напряженность, и не начала вывод своих войск с оккупированных территорий Азербайджана. Последние заявления и воинственная риторика военно-политического руководства Армении, бойкотирование субстантивных переговоров наглядно показывают, что Армения не намерена решать конфликт конструктивным путем. Повышение Арменией своего военного потенциала на оккупированных территориях Азербайджана, изменение демографических, культурных и физических особенностей оккупированных территорий выявляют такие грязные намерения Армении, как нарушение переговорного процесса и аннексия азербайджанских территорий. Мы призываем международное сообщество и сопредседателей Минской группы ОБСЕ потребовать от Армении конструктивного участия в субстантивных переговорах, вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий и изменения статус-кво, опирающегося на оккупацию для обеспечения устойчивого мира», — говорится в заявлении.