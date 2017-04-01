Верховный суд Венесуэлы принял два постановления о возвращении парламенту страны законодательных полномочий, а депутатам иммунитета, передает РИА Новости.

Главная судебная инстанция Венесуэлы в четверг взяла на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

По данным радиостанции, конституционная палата Верховного суда приняла два «пояснительных» постановления, в которых отменяются постановления о лишении депутатов иммунитета и национальной ассамблеи — законодательной власти. Документы были опубликованы в субботу утром после собрания оборонного совета, который возглавлял президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее Мадуро заявил, что разногласия между Верховным судом и парламентом страны преодолены.