Полиция Великобритании отпустила всех 12 человек, которые были арестованы ранее в рамках расследования террористического нападения в Лондоне 22 марта, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

«Все, кто был арестован в связи с террористической атакой у Вестминстера в среду, 22 марта, в настоящий момент отпущены на свободу без последующих действий», — цитируют СМИ выдержку из заявления.

Как передает Интерфакс, последним освобожденным стал 30-летний мужчина, арестованный 26 марта в Бирмингеме по подозрению в подготовке террористических актов.

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала нападавший Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, атаковал группу полицейских возле здания парламента. Жертвами теракта стали четыре человека, включая нападавшего. Ранения получили еще несколько десятков человек.