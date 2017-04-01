В Кюрдамире задержан человек, пытавшийся продать конину.

Как сообщает АПА, житель села Хыныслы Анар Багиров у себя во дворе забил двух лошадей. С целью продажи он погрузил туши в автомобиль марки «Mercedes», принадлежащий жителю села Еникенд Таиру Керимову. По дороге он был задержан сотрудниками полиции.

Сотрудники ветеринарной службы взяли образцы мяса для проведения экспертизы.

По факту в полиции района ведется расследование.

Отметим, это уже не первое незаконное действие Анара Багирова. Мужчину арестовывали и раньше за продажу конины.