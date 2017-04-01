В Татарстане был задержан мужчина, который избил 12-летнюю девочку и отобрал у нее 17 рублей.

Как передает İnforming.ru, по данным следствия, инцидент произошел вечером 29 марта в Чистополе. 12-летняя девочка возвращалась домой от бабушки, когда к ней подошел незнакомый мужчина и, обхватив за шею, отобрал 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, мужчина толкнул девочку в сугроб, затем нанес несколько ударов по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему 1000 рублей. Однако девочка смогла вырваться и убежала домой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 31 марта по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний уроженец города Чистополя, проживающий в Рыбно-Слободском районе республики. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что напал на девочку из-за того, что у него не было денег на дорогу домой.

Следует уточнить, что подозреваемый 7 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе 4 раза за грабеж.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.