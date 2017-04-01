Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция оценит возможность уменьшения численности войск или их вывода из Сирии после того, как местные силы смогут контролировать ситуацию в стране.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Hurriyet, по его словам, местным силам, которые будут развернуты в Сирии для защиты населения, нужно быть обученными и иметь хорошее оснащение.

«Турция оценит возможность уменьшения численности войск или полного вывода своих войск в Сирии только после того, как местные силы смогут полностью контролировать ситуацию», — сказал Чавушоглу.

Ранее турецкая армия заявила, что будет продолжать работу по предотвращению появления «нежелательных формирований» в Сирии и после завершения операции «Щит Евфрата» на севере страны.