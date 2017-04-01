Водитель автобуса маршрута №160 Эльшан Мамедов, игравший на мобильном телефоне в нарды во время управления автобусом с пассажирами, был уволен с работы.

Как сообщается на официальной странице Бакинского транспортного агентства (БТА) в соцсети Facebook, подобные действия водителя подвергали опасности жизни пассажиров.

Кроме того, отмечается, что в данный момент агентство рассматривает вопрос о смене подрядчика, обслуживающего автобусный маршрут №160.

Как передает 1news, после появления видео, где видно, как Мамедов за рулем автобуса непосредственно во время движения играет в нарды, он и подрядчик, обеспечивающий обслуживание данного маршрута, Ирада Алиева, были вызваны в БТА для разъяснения произошедшего.

На встрече водитель автобуса оправдывал свои действия тем, что таким образом пытался расслабиться и отвлечься при вынужденных остановках.

В свою очередь И.Алиева охарактеризовала Мамедова как одного из лучших водителей на маршруте.